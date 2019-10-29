В Приморье обнаружили останки нового вида гигантских белок-летяг

Ученые обнаружили на территории национального парка «Земля леопарда» в Приморском крае останки нового для науки вида гигантской летяги - Petaurista tetyukhensis. Об этом заявили в пресс-службе нацпарка.

«Новый вид древней гигантской летяги открыт учеными в ходе раскопок на территории ФГБУ "Земля леопарда" в Приморском крае. Костные остатки редчайшего животного возрастом около 30 тысяч лет были обнаружены в пещере Сухая палеонтологами ФНЦ Биоразнообразия Дальневосточного отделения РАН», - говорится в сообщении.

По словам профессора Михаила Тиунова, такой вид летяг ограничивался в основном территорией современного Приморского края, поскольку в соседнем Китае специалисты не находили останков этого вида.

© ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН, leopard-land.ru

Отмечается, что новый вид описали на основе фрагмента верхней челюсти с зубами, а также нескольких найденных отдельно зубов. Эксперты нашли отличия в строении этих элементов от представителей других видов того же рода гигантских летяг. По их мнению, животные питались листьями, фруктами и насекомыми. А размах их кожных мембран при планировании мог достигать до 1,5 метров. Находка зубов гигантской летяги, отмечают ученые, подтвердила, что климат Приморья был совсем другим.