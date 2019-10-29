Чили в огне: несколько высотных зданий загорелись в Сантьяго

Несколько зданий загорелись в центре чилийской столицы Сантьяго, где проходят многотысячные протесты. Об этом сообщает телеканал 24 Horas.

Огромное количество людей приняло участие в манифестации 28 октября, в результате чего начались беспорядки. По предварительным данным, пожар начался на первом этаже ТЦ в зоне фуд-корта.

По данным городской пожарной службы, на месте ЧП работают 17 пожарных расчетов. Сотрудникам экстренного ведомства удалось локализовать возгорание. При этом было решено эвакуировать соседние здания. В результате пожара пострадавших нет.

В Чили протестуют более миллиона человек с 14 октября. Демонстрации начались из-за повышения цен на метро. В результате беспорядков и драк погибли 19 человек. Отмена повышения проезда не успокоила жителей Сантьяго. Протесты охватили и другие города Чили. В связи с ситуацией в стране президент Себастьян Пиньера объявил чрезвычайное положение и комендантский час в столице и в нескольких других городах.