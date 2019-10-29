Катастрофа в Калифорнии: звезды шоу-бизнеса бегут от пожаров в Лос-Анджелесе

Лесные пожары, разгорающиеся в Калифорнии, подошли к многочисленным домам в Лос-Анджелесе, среди которых оказались и престижные жилища звезд шоу-бизнеса и спорта, они были вынуждены эвакуироваться.

Пламя подошло вплотную к домам звезды баскетбола Леброна Джеймса, бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера, актера Кларка Грегга и режиссера Курта Саттера.

Как сообщает AP, огонь резко распространился вверх по холму возле музея Getty Center в районе шоссе Interstate 405, перекрыв южную полосу и переградив путь к ведущему аэропорту в городе. Он уже уничтожил несколько больших домов. В результате тушения пламени сильно пострадал один пожарный.

Справиться с огнем сотрудникам экстренных ведомств мешает сильный ветер, который раздувает каждую искру.

Из-за пожара, вспыхнувшего на прошлой неделе в районе виноградников севернее Сан-Франциско, уничтожившего уже около сотни зданий, более 200 тысяч человек оказались в зоне эвакуации. Почти 2,2 млн человек остались без электроснабжения, так как коммунальные компании отключили электричество, чтобы избежать возгорания оборудования.

Ранее сообщалось, что в Северной Калифорнии была объявлена самая обширная эвакуация за последние 25 лет.