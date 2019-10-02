В Волгограде пранкеры в образе полицейских обвиняли прохожих в распространении наркотиков

В Волгограде арестованы пранкеры, пристававших к людям в образе полицейских. Два молодых человека, которые называют себя видеоблогерами, надели настоящую форму и в таком виде решили разыграть прохожих.

Шуток в розыгрыше было мало: ничего не подозревающих людей обвиняли в распространении наркотиков и приглашали в отдел полиции. Но как только провокационный ролик с «розыгрышем» попал в Сеть, к шутникам пришли уже настоящие сотрудники правоохранительных органов.

В отделении пранкеры рассказали, что они якобы не знали, что ношение спецодежды полицейских - уже нарушение закона.

Хулиганам назначили 10 суток административного ареста и по полторы тысячи рублей штрафа каждому.