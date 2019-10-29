«Приходилось проявлять характер»: сборная РФ вернулась с Всемирных военных игр
В аэропорту Шереметьево приземлился самолет с участниками команды Вооруженных сил по плаванию, легкой атлетики и триатлону. Спортсменов встречали родственники, журналисты и военный оркестр.
Россия заняла второе место на Всемирных военных играх, получив 161 награду, 50 из них – золотые. На первом месте оказалась сборная Китая, третье место в медальном зачете заняла Бразилия.
Военные игры проводились в китайском Ухане. В состав сборной Вооруженных сил России вошли 257 спортсменов. Сражаться за медали было непросто из-за постоянных сильных дождей в Китае.
«Приходилось проявлять характер, борьбу в таких непростых погодных условиях. Чувствую гордость, что я не подвел команду», - сказал «Звезде» Илья Иванюк, победитель VII Всемирных военных игр в Китае по прыжкам в высоту.
26 октября на родину вернулись фехтовальщики и мастера спортивного ориентирования.