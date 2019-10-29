«Приходилось проявлять характер»: сборная РФ вернулась с Всемирных военных игр

«Приходилось проявлять характер, борьбу в таких непростых погодных условиях. Чувствую гордость, что я не подвел команду», - сказал «Звезде» Илья Иванюк, победитель VII Всемирных военных игр в Китае по прыжкам в высоту.

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