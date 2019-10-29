Путин наградил членов экипажа аварийно севшего Ан-24 в Бурятии

Владимир Путин наградил государственными орденами членов экипажа самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара», совершившего в июле 2019 года жесткую посадку в Бурятии. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

«За мужество, отвагу и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить орденом Мужества Барданова Олега Владимировича — бортмеханика воздушного судна авиакомпании "Ангара" (посмертно), Коломина Владимира Ильича — пилота-инспектора воздушного судна авиакомпании "Ангара" (посмертно)», - написано в документе.

Медали Нестерова были удостоены бортпроводница судна Елена Лапуцкая, которой в одиночку удалось спасти всех пассажиров судна, и второй пилот Сергей Сазонов.

Авиакатастрофа произошла при посадке 27 июня в Нижнеангарске, когда борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений, после чего загорелся.

В результате трагедии погибли два члена экипажа, все пассажиры остались живы.