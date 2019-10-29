Многоуровневая парковка рухнула и погребла под собой людей: видео

На юге Китая в городе Гуйяне обрушилось здание парковки, которое было в процессе строительства. Центральное телевидение Китая сообщает о восьми погибших и двух раненых. Пострадавшие госпитализированы в больницу.

ЧП произошло 28 октября в 16:21 по местному времени. На месте происшествия ведутся спасательные работы уже в течение 11 часов. Пострадавшие еще могут находиться под завалами.

Власти Китая выясняют причины обрушения строящейся парковки, ведется следствие.