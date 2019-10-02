Соведущая программы «Давай поженимся!» отреагировала на обвинения в постановке программы

Перед началом съемок новых выпусков ток-шоу «Давай поженимся!» на Первом канале астролог Василиса Володина предложила подписчикам в Instagram рассказать о наиболее запомнившихся предыдущих сюжетах шоу.



На эту идею некоторые подписчики отреагировали скептически и высказали свою уверенность в том, что программа снимается по заранее подготовленному сценарию, а все герои - приглашенные актеры.

«Много случаев, когда некие участницы программы, выступая в роли "настоящей невесты", потом появлялись в какой-то другой роли в разных художественных фильмах», - пишет одна из подписчиц в подтверждение своей позиции.

Астролог не стала отрицать, что подобные случаи на программе были, но их мало, а ответственность за них лежит полностью на совести участников.