Мощный взрыв прогремел на заводе в Днепре: видео

Поздно вечером 28 октября в Днепре на маслоэкстракционном заводе, расположенном на улице Байкальской, произошел взрыв. Очевидцы опубликовали в Facebook видео с места ЧП.

Из-за взрыва в цеху завода произошло обрушение кровли, передает ресурс «Днепр Оперативный».

Один из пользователей Сети обратился к жителям района с просьбой закрыть окна, так как превышение по пыли фракции 10 и 2.5 больше ПДК более чем в два раза.

Информация о пострадавших не поступала.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники спасательного ведомства и полиция.