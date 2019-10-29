Мощный взрыв прогремел на заводе в Днепре: видео
Инцидент произошел в промышленной зоне на левой стороне Днепра на маслоэкстракционном заводе «Потоки».
© Видео: Liko Toloray, Facebook © Фото: Liko Toloraya, Facebook
Поздно вечером 28 октября в Днепре на маслоэкстракционном заводе, расположенном на улице Байкальской, произошел взрыв. Очевидцы опубликовали в Facebook видео с места ЧП.
Из-за взрыва в цеху завода произошло обрушение кровли, передает ресурс «Днепр Оперативный».
Один из пользователей Сети обратился к жителям района с просьбой закрыть окна, так как превышение по пыли фракции 10 и 2.5 больше ПДК более чем в два раза.
Информация о пострадавших не поступала.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники спасательного ведомства и полиция.