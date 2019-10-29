Отдых в Турции для россиян может стать дороже

Новые поправки в турецкое законодательство вступят в силу с 1 апреля 2020 года говорится на официальном сайте Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Налог на проживание» будут платить курортные отели, мотели, аппартамены, кемпинги и гостевые дома. Он не касается самих туристов, но отразится на стоимости путевки в Турцию.

«Налог на проживание» включает в себя сборы не только за размещение туриста в номере, но и на оказанные ему услуги – это питание, бассейн и развлечения.

В 2020 году объекты проживания будут платить один процент от всей суммы оказанных услуг. К 2021 году цифра увеличится вдвое.

Таким образом, отдых в Турции может подорожать, так как «налог на проживание» будет включен в стоимость. В ассоциации уточняют, что этим летом цены на отели в Турции прибавят в цене от 5 до 15%, хотя она еще не будет учитывать новый налог.

Инициативу предложили в министерстве финансов Турции. Уточняется, что изменения не коснутся услуг, которые предоставляют государственные гостевые дома и общежития для студентов.