Apple презентовала шумоподавляющие наушники AirPods Pro

Наушники нового поколения AirPods Pro были представлены корпорацией Apple 29 октября.

«Новые AirPods Pro с адаптивным эквалайзером и гибкими вкладышами превосходно звучат и комфортны в использовании. Они поддерживают инновационные функции: активное шумоподавление и прозрачный режим», - сообщается в пресс-релизе на сайте компании.

Девайс оснащен двумя микрофонами. Первый анализирует внешний звук, что позволяет создать внутри эквивалентный антишум, который устраняет все внешние помехи для телефонной беседы или прослушивания музыки. Второй направлен внутрь уха и адаптирует звуковой сигнал с учетом информации, полученной от первого динамика.

В комплекте представлены три варианта гибких силиконовых вкладышей с конической полостью для обеспечения вакуумной посадки в ухе и шумоподавления.

Инновационная функция «Прозрачный режим» позволит владельцу AirPods Pro во время прослушивания музыки слышать шум внешнего мира.