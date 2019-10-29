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Социальное предпринимательство: власти РФ теперь поддерживают тех, кто помогает людям

Владислав Кустов
03:57 29.10.2019
Социальных предпринимателей - тех, кто заботится, например, о стариках, теперь поддерживают на федеральном уровне.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

В пансионате в Якутске кухня с четырехразовым сбалансированным питанием, собственное медицинское обслуживание, газовая котельная и стерильная чистота в каждой комнате. Михаил Готовцев, директор этого пансионата рассказывает, как за свои деньги - 12 миллионов рублей - строил здание и нанимал персонал.

«Всегда чисто, всегда порядок, всегда прекрасно. Здесь прекрасные работники. Сам Михаил Иннокентьевич очень честный человек», - рассказала постоялец пансионата Ирина Тимофеева.

По словам самого Михаила, подобных учреждений в Якутии не хватает. А в тех, что есть - все места заняты. Потому и решил строить свой пансионат. Сейчас здесь живут 20 пенсионеров и инвалидов. На содержание каждого в месяц уходит около 30 тысяч рублей - это часть пенсий постояльцев и помощь от минсоцразвития республики. Но этого едва хватает.

«Хоть в какой банк ты идешь, они скажут, давайте нам оборот средств. Ну посмотрим, да, для выделения кредита. Они смотрят, а у нас таких оборотов нет. Поэтому они нам отказывают. Мы не строительство. Мы не торговля. Если б я что-то продавал, что-то строил, разве б я у государства что-то просил? Это же чисто для себя, а мы для людей делаем», - объясняет социальный предприниматель.

Этим летом Госдума законодательно утвердила инициативу Минэкономразвития о выделении социальных предприятий в особую категорию малого и среднего бизнеса. Теперь то, чем раньше занимались, например, частные фонды, которые поддерживали соцпредпринимателей, берет на себя государство.

«Есть несколько специальных инструментов, которые уже сегодня либо разрабатываются, либо разработаны. И могут быть предложены социальным предприятиям. Например, специальный кредит, который можно получить для развития такого рода компаний. Или информационная поддержка, на которую может рассчитывать подобное предприятие, обратившись в один из региональных центров инновации социальной сферы», - отметил замминистра экономического развития РФ Вадим Живулин,

Чтобы получить такую помощь, предпринимателю нужно состоять в реестре малого и среднего бизнеса. Иметь специальную отметку о социальной направленности предприятия. Ее поставят, если не менее 50 процентов сотрудников - инвалиды, многодетные родители или пенсионеры. А еще, если организация производит товары или услуги для таких категорий граждан. Так в России появится особый статус предпринимателей.

«Что такое социальное предпринимательство? По сути это предпринимательство в том виде, в котором мы его понимаем и представляем, но там, где предприниматель, лидер проекта решает определенные социальные задачи нашего с вами общества. Кто-то занимается экологией, кто-то занимается детьми, культурой, спортом. По сути это предприниматель наивысшего уровня, который умеет не только зарабатывать деньги, но и грамотно направлять их на развитие нашего общества», - считает заместитель исполнительного директора Фонда «Наше будущее» Евгений Рахновский.

Самое главное, новый закон должен решить проблему с трудоустройством инвалидов и пенсионеров. А еще многие  неравнодушные люди смогут реализовать свои планы. Михаил Готовцев, например, собирается организовать службу сиделок на дому и построить новое здание пансионата для стариков.

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