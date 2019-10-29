В Латвии возбудили уголовное дело после осквернения памятника освободителям Риги

Полиция Латвии возбудила уголовное дело по факту вандализма памятника воинам-освободителям Риги.

«В связи с произошедшим начат уголовный процесс и проводятся следственные действия», - сообщила Гита Гжибовска, представитель Государственной полиции Латвии изданию Mixnews.lv.

В субботу, 26 октября, на памятнике появилась надпись «оккупанты», написанная на латышском языке. Она была выполнена белой краской из балончика. Затем волонтеры отмыли памятник.

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Российское посольство в Риге назвало акт вандализма «попыткой переписать историю Второй Мировой войны» и расценило действие как «кощунственное».