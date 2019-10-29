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«Отписка, а не ответ»: посольство РФ прокомментировало отказ США о передаче Ярошенко

Ирина Егорова
03:07 29.10.2019
Посольство России считает, что США проявляет «негуманное и жестокое обращение» к россиянину Ярошенко, который отбывает наказание в американской тюрьме.
«Отписка, а не ответ»: посольство РФ прокомментировало отказ США о передаче Ярошенко
© Фото: Russian Embassy in the USA Twitter.com Globallookpress

Российская сторона получила очередной отказ властей США о депортации Константина Ярошенко в Россию. Причем никаких обоснований данного отказа Вашингтоном представлено не было, кроме «формальных заявлений о "тяжком" деянии россиянина».

«Ничего, кроме возмущения, это вызывать не может. Ответ американцев больше похож на отписку», - говорится в заявлении дипмиссии.

Посольство России подчеркивает, что Вашингтон проявляет «негуманное отношение и жестокость» к Ярошенко, к тому же «проигнорирована гуманитарная составляющая вопроса» - ухудшение состояния здоровья. Также российская сторона напоминает о уже отбытом сроке заключения, который не принимается во внимание.

«Намерены добиваться справедливости и возвращения К.В. Ярошенко на Родину», - говорится в сообщении посольства в Facebook.

Россия планирует привлекать внимание международных правозащитных организаций и использовать весь международно-правовой инструментарий. Сейчас летчику оказывается необходимая моральная поддержка, консульское и правовое содействие.

Ярошенко арестовали в Соединенных Штатах в мае 2010 года и приговорили на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.

В понедельник Вашингтон отказал в депортации Ярошенко в Россию из-за серьезности обвинений и тяжести преступления.

Супруга летчика до сих пор не верит в то, что пришел отказ, ведь возвращение Бутиной «вселило надежду».

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