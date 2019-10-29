«Адский шторм»: в Ярославле ветер сдул крышу с завода
Ночью в Ярославле был сильный шторм из-за которого с завода «ПСМ-Красный Бор» сорвало крышу.
© Видео: Андрей Медведев, Facebook © Фото: Андрей Медведев Facebook
Ночью 28 октября в Ярославле был сильный ветер. Камеры видеонаблюдения завода «ПСМ - Красный Бор» засняли момент, как с производственного корпуса срывает крышу, словно бумажную.
Видео опубликовал генеральный директор заводской площадки Андрей Медведев в Facebook.
«Сегодня ночью, конечно, в Ярославле был адский шторм. Видео с наших камер наблюдения корпуса 1 производственной площадки «ПСМ-Красный Бор». Задача - за неделю попытаться сделать новую крышу,» - написал Андрей Медведев.
Сильный ветер в Ярославле вырвал деревья, повалил остановки, дорожные знаки, рекламные щиты. Порывы ветра превышали 20 метров в секунду.