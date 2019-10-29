Бутина вернулась в родной Барнаул
Самолет с недавно освобожденной из тюрьмы США россиянкой приземлился в аэропорту Барнаула.
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Во вторник, 29 октября, Мария Бутина, освобожденная накануне из тюрьмы Соединенных Штатов, прилетела в родной Барнаул вместе с отцом Валерием.
«Самолет с Бутиной, вылетевший из московского аэропорта Шереметьево, прибыл в аэропорт Барнаула в 05.11 по местному времени (01.11 мск)», - сообщает ТАСС.
По данным агентства, в аэропорту их встречали родственники и друзья.
Напомним, что Бутина вернулась в Россию 26 октября, спустя полтора года заключения.