Шивелуч выбросил столб пепла на 9 километров: видео

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до девяти километров. По данным камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), а также Камчатского филиала геофизической службы, пепловый выброс произошел 2 октября в 11:30 утра.

С учетом направления ветра пепловый шлейф распространяется в южном, юго-восточном направлении от вулкана. В населенных пунктах пеплопада пока не наблюдается, сообщается на сайте регионального МЧС.

Вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности. Но международные линии движения воздушных судов в районе вулкана не проходят.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки. Его высота составляет 3 283 метра.

Это уже не первое извержение вулкана за последнее время. Ранее Шивелуч выбрасывал пепел и на большую высоту.

В сентябре пеплопад обрушился на жителей поселка Ключи, который находится в 45 км от вулкана, после очередного выброса.