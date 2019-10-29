Глава МВД Украины выразил поддержку нацбатальону «Азов»
Об этом он написал в Twitter после визита в мобильный центр отдельного отряда специального назначения Национальной гвардии Украины.
© Фото: Sergii Kharchenko ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выразил поддержку бойцам нацбатальона «Азов» после визита в мобильный центр отдельного отряда специального назначения. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Он подчеркнул, что батальон является одним из самых профессиональных и подготовленных подразделений Украины.
«Наша философия - максимальная поддержка тех, кто защищает Украину», - отметил министр.
Незадолго до этого конгрессмены США направили в Госдепартамент документ с требованием признать организацию «Азов» запрещенной.