Глава МВД Украины выразил поддержку нацбатальону «Азов»

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выразил поддержку бойцам нацбатальона «Азов» после визита в мобильный центр отдельного отряда специального назначения. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Он подчеркнул, что батальон является одним из самых профессиональных и подготовленных подразделений Украины.

«Наша философия - максимальная поддержка тех, кто защищает Украину», - отметил министр.

Незадолго до этого конгрессмены США направили в Госдепартамент документ с требованием признать организацию «Азов» запрещенной.