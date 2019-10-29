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Первая партия: лекарство от эпилепсии «Фризиум» легально доставлено в Россию

Татьяна Ляшко
02:08 29.10.2019
В начале сентября премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился закупить за рубежом не зарегистрированные в РФ лекарства для детей, которые страдают хроническими заболеваниями.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

В Россию пустили жизненно важный груз. Таможня дала добро на ввоз запрещенного ранее противосудорожного препарата, без которого в нашей стране мучительно страдают около трех тысяч детей и почти столько же взрослых. «Урбанил» - торговое название. По сути, это тот же «Фризиум». Действующее вещество одно - «Клобазам».

Он пока официально не зарегистрирован в нашей стране, однако уже закуплен и до конца недели будет распределен среди пациентов. Это первая партия лекарства, которой хватит приблизительно на три месяца.

Маленькой Осмине два года. Она учится сидеть и это большой прогресс в развитии. Ведь совсем недавно все силы крошечного организма уходили на борьбу с эпилепсией. Судороги - самый страшный симптом болезни. От них не помогало ни одно отечественное лекарство. Решение приходилось искать заграницей. По словам мамы Осмины Станиславы Руссковой, единственным действенным препаратом оказался «Фризиум».

И мама Осмины, как и еще тысячи мам в стране, по сути, шли на преступление. Одну из таких вынужденных «контрабандисток» летом поймала таможня. Это Елена Боголюбова. Ее сын Миша 10 лет страдает от судорог, и прежде чем преступить закон Елена перепробовала все российские препараты.

«Мы их принимали, но эффекта они должного не дали. Более того - некоторые дали побочный эффект. И один из них был - желудочное кровотечение», - объясняла тогда Елена.

Решением проблемы занялись на уровне правительства. И вот теперь 7000 упаковок аналога этого лекарства, под названием «Урбанил» ввезены в Россию официально.

«Мы первую партию получили. Всего, мы провели большую работу с регионами, сейчас чуть больше 11 000 упаковок нам необходимо. На этой неделе, до среды, получит Москва - московские дети. И до конца недели по всей стране "Московский эндокринный завод" развезет этот препарат», - заявила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.

Еще один противосудорожный препарат тоже пока в списке запрещенных - это «Диазепам». Сын Екатерины Конновой ждет именно его. Лекарство должны ввести в страну уже в следующем месяце, а пока она может только порадоваться за тех родителей, что получат «Фризиум».

«Это лекарство, без которого нельзя ни сутки, ни день, несколько часов. То есть их в определенные часы по графику. И нельзя с этого сбиваться. Потому что курс лечения от эпилепсии получится бессмысленный», - рассказала Екатерина.

Лекарства дадут бесплатно. Для этого мамам и папам нужно получить заключение медкомиссии. Однако прошли комиссию и вошли в список нуждающихся в препарате «Фризиум» пока родители только 540 детей. Учредитель фонда помощи хосписам «Вера» и «Дом с маяком» Нюта Федермессер уверяет - на самом деле их гораздо больше.

«Детей в список входит около 3000, и еще раз повторю только 540 из них попали вот в первую партию. И очень важно, что в учреждениях социальной защиты, в детских домах-интернатах, проживает множество детей, у которых зарегистрирована эпилепсия. И про них никто даже сейчас не вспоминал», - заявила она.

А еще остаются взрослые дети. Те, кому уже больше 18, но они прикованы к постели и своим родителям. И тоже терпят судороги. Для них препарат не закупили. Правда, возможно, все, кому «Фризиум» необходим, вскоре смогут купить его сами. В правительстве заявили - компания-производитель лекарства в ближайшее время подаст заявление на его регистрацию в России.

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