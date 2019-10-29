«Общая большая победа»: итоги министерской встречи астанинского формата в Женеве

Накануне старта Конституционного комитета министры России, Ирана и Турции провели встречу астанинского формата в Женеве. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу также встретились со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

По итогам встречи страны продолжат работу для обеспечения прочной стабилизации в Сирии.

«Мы договорились продолжать энергичные усилия во взаимодействии со всеми сирийскими сторонами в интересах установления прочной долгосрочной стабилизации "на земле", ликвидации остающихся очагов терроризма», - заявил Лавров.

Министры подтвердили приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности САР. И отметили, что данные принципы должны уважаться каждой стороной.

Страны-гаранты астанинского формата будут оказывать поддержку работе Конституционного комитета Сирии, старт которого запланирован на 30 октября. «Устойчивая и эффективная» работа Комитета будет обеспечена благодаря постоянному взаимодействию с сирийскими сторонами и спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии.

Сергей Лавров отметил, что старт Конституционного комитета – это достижение всего сирийского народа.

«По нашему общему убеждению, это общая большая победа, а самое главное - это достижение сирийского народа. Подчеркну: не достижение той или иной сирийской стороны, а достижение всего сирийского народа - и правительства, и оппозиции, и всех граждан Сирии», - сказал он.

Также он заявил, что Комитет не сможет решить все проблемы, но главной его задачей является проведение конституционной реформы в Арабской Республике.

В Кремле надеются, что работа Комитета будет хорошим началом для реального процесса политического урегулирования.