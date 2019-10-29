Националисты устроили митинг в Киеве из-за разведения сил в Золотом: видео

В Киеве у офиса Владимира Зеленского состоялся митинг против разведения войск в районе поселка Золотое на Донбассе.

В акции протеста приняли участие около 300 человек, сообщает портал Страна.ua. Националисты скандировали лозунги «Нет капитуляции» и «Слава Украине», размахивали плакатами с критикой в адрес украинского лидера.

Участники митинга требовали возбудить уголовное дело в отношении представителей власти из-за разведения военных и техники в поселке Золотое.

Ранее процесс начала операции подтвердил и.о. начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики Михаил Филипоненко.