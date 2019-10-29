Националисты устроили митинг в Киеве из-за разведения сил в Золотом: видео
Националисты вышли на акцию протеста 29 октября, после того как в штабе операции украинских силовиков подтвердили начало отвода сил в ЛНР.
© Видео: страна.ua © Фото: страна.ua
В Киеве у офиса Владимира Зеленского состоялся митинг против разведения войск в районе поселка Золотое на Донбассе.
В акции протеста приняли участие около 300 человек, сообщает портал Страна.ua. Националисты скандировали лозунги «Нет капитуляции» и «Слава Украине», размахивали плакатами с критикой в адрес украинского лидера.
Участники митинга требовали возбудить уголовное дело в отношении представителей власти из-за разведения военных и техники в поселке Золотое.
Ранее процесс начала операции подтвердил и.о. начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики Михаил Филипоненко.