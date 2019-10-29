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«Обладал даром провидца»: российские политики рассказали, каким запомнили Примакова

Виталий Акиньшин
22:58 29.10.2019
Сегодня, 29 октября открылась выставка, приуроченная к юбилею советского и российского политического деятеля. В этот день Примакову исполнилось бы 90 лет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Alexander Legky , Russian Look, Globallookpress

Сегодня, 29 октября, исполнилось бы 90 лет со дня рождения Евгения Примакова. В памятную дату в Госдуме открывалась выставка, приуроченная к юбилею деятеля.

Он был выдающимся политиком и дипломатом, экономистом и журналистом, а также редким специалистом по Ближнему Востоку.

В 1991 году Примаков возглавляет первое главное управление КГБ, которое впоследствии преобразовывается в Службу внешней разведки.

«Многие говорят, что он сохранил и даже спас разведку», - рассказал нынешний глава ведомства Сергей Нарышкин.

В 1996-м Ельцин ставит Примакова во главе министерства иностранных дел. С этого момента внешнеполитический курс страны начинает меняться кардинальным образом. Россия начала продвигать собственные интересы на Ближнем Востоке, в Южной Африке, Китае. Взвешенная, независимая внешняя политика получила название «доктрина Примакова». 

«Он обладал даром провидца. Он понимал, что устойчивая политика опирается на реалии современного мира и он предсказал реалии многополярности, когда в мире появятся новые центры экономического роста, финансового могущества и, соответственно политического влияния», - считает глава МИД РФ Сергей Лавров.  

Во временя когда многие первоклассные специалисты покидали страну, Примаков сумел сохранить уникальный коллектив дипломатов.

К 1998 года авторитет Примакова был на столько высок, что когда Ельцин предложил его на пост премьер министра, даже оппозиция проголосовала «за».

«Один из наиболее выдающихся государственных деятелей для меня был. Смелый человек, крупный дипломат, прекрасный тактик. Человек, который в чрезвычайных условиях, мог сохранять спокойствие и выбирать очень точные решения», - поделился мнением Геннадий Зюганов.

Важнейшее решение в своей жизни Евгений Примаков принял 24 марта 1999 года. Тогда, узнав о начале бомбардировок Югославии, он прервал свой визит в Вашингтон и развернул самолет прямо над Атлантикой.

«Это было время, когда порой даже посоветоваться не с кем было. Нужно было принимать на себя ответственность и принимать решения, а потом отвечать за эти решения. И тот же разворот над Атлантикой, понятно, что был согласован с Ельциным, но уже когда было понятно, что других вариантов просто нет и ответственность была на Евгении Максимовиче. И он эту ответственность принял в полный рост», - рассуждает председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев.

Примаков умел вести переговоры так, что даже самые непримиримые идеологические противники проникались к нему уважением. Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер назвал Примакова своим другом, отметив его невероятный профессионализм.

Именно при Примакове в 99 году темп роста ВВП составил 10 процентов. Алексей Кудрин, уже будучи министром финансов, не раз вступал с Примаковым в жаркие дискуссии по поводу экономического развития страны. Он признается, что считал политика своим учителем.

В последние годы Примаков возглавлял торгово-промышленную палату. Коллеги, Евгению Максимовичу дали прозвище «Примус», на которое он никогда не обижался. В последний, 85-й день рождения 29 октября 2014 года, его приехал поздравить президент Владимир Путин. Одним из подарков стал «Примус» с надписью: «Рекорд-1».

Сейчас имя Евгения Примакова носит институт мировой экономики. Память выдающегося дипломата и политика увековечена в названии российского ледокола. В его честь названы улицы и школы. В этом году литературная премия службы внешней разведки также получила имя Евгения Максимовича Примакова.

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