На пути к мирному будущему в Сирии: запуск Конституционного комитета готовится в Женеве

Политическим урегулированием сирийского вопроса сейчас занимаются в Женеве, где запланированы переговоры главы российского МИД Сергея Лаврова с его иранским и турецким коллегами Мохаммадом Джавадом Зарифом и Мевлютом Чавушоглу, а также спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

Встреча пройдет в преддверие запуска Конституционного комитета, чьей главной задачей будет проведение конституционной реформы в Арабской Республике. Комитет состоит из 150 человек - по 50 представителей от правительства, сирийской оппозиции и гражданского общества.

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле надеются что его работа способствует реальному процессу политического урегулирования.

«Безусловно, мы все желаем продуктивного и конструктивного заседания, надеемся, что это будет хорошим началом для реального процесса политического урегулирования», - сказал он.

Внимание к событиям в Женеве настолько велико, что делегатам приходилось буквально скрываться от журналистов. В Женеву съезжались в обстановке повышенной секретности, разными рейсами, из разных точек мира: три группы по пятьдесят человек - от сирийского правительства, оппозиции и гражданского общества Сирии.

К этой минуте делегаты успели провести подготовительную встречу за закрытыми дверями - позже к ним, также без камер, присоединился спецпосланник генсека ООН по Сирии. В преддверии общего заседания он обратился к участникам комитета с просьбой проявить готовность к компромиссу.

«Если вы хотите найти решение сирийского кризиса, ни одна из сторон не должна указывать другой. Работа должна идти с общим пониманием того, как решить конфликт, с учетом раскола в сирийском обществе и недостатка доверия, которое нужно восстановить. Это может быть восстановлено через обсуждения - в частности, в ходе Конституционного комитета», - подчеркнул Педерсен.

Путь в Женеву начался в Сочи. Именно там на организованном Россией конгрессе национального диалога, и было объявлено о создании Конституционного комитета. Россия, Турция и Иран -страны-гаранты мирного процесса. Было это еще в январе 2018 года.

Но чтобы реализовать все на практике, потребовалось еще очень много времени. Главной проблемой оказалось сформировать общий список тех, кто будет представлен в комитете и, соответственно, будет работать над новой конституцией. Отдельные кандитатуры обсуждали неделями, варианты менялись и переписывались. И только на сентябрьском саммите астанинского формата и был согласован окончательный вариант.

Встреча министров иностранных дел России, Турции и Ирана, стран, без которых этого комитета и не было бы, пройдет отдельно от заседания сирийцев.

Главам МИД трех государств предстоит обсудить еще один ключевой вопрос на пути к миру - сегодня вечером истек предусмотренный сочинским меморандумом срок вывода курдов из 30 километровой зоны от границы. То, о чем и договаривались Путин и Эрдоган. Для Турции это было основным условием прекращения операции «Источник мира». Кроме того, по прежнему нерешенной остается проблема Идлибской зоны деэскалации - свои вылазки там продолжают отряды запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры». О чем в итоге договорятся дипломаты, и как на это отреагируют приехавшие в Женеву сирийцы - подробности станут известны в ближайшие часы.

При этом вмешиваться в работу самого Конституционного комитета высокопоставленные дипломаты не будут. И это принципиальный момент. Сирийцы сами без постороннего вмешательства должны определить судьбу своей страны. Единственное, что намерены делать представители стран-гарантов - это предотвратить внешние попытки срыва политического процесса.