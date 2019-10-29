Все поле объято огнем: сильный пожар разгорелся под Красноярском
Кадрами воспламенения в Сети делятся очевидцы.
© Видео: krsk01 © Фото: krsk01
Сильный пожар разгорелся на окраине Мичуринска в Красноярском крае. Там вспыхнуло огромное поле с сухой травой.
Кадры с места появились в Сети. На них видно, что огонь бушует около частных домов, а высота пламени достигает нескольких метров.
На месте работал отряд спасателей. Как сообщает ТВК, огонь ликвидировали за 40 минут.
К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Угрозы населенным пунктам удалось избежать.