Болгария объявила российского дипломата персоной нон грата

Посольство РФ в Болгарии во вторник, 29 октября получило ноту от МИД страны об объявлении сотрудника посольства «персоной нон грата» и просьбой отозвать его в течение 24 часов.

«Дипломат покинет страну пребывания в указанный в ноте срок», - говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

При этом в посольстве отметили, что российская сторона оставляет за собой право на принятие ответных мер.

28 октября прокуратура Болгарии сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении российского дипломата, которого подозревают в разведдеятельности. Однако из-за дипломатического иммунитета дело было приостановлено.