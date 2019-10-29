В ЛНР рассказали о начале отвода войск в районе Золотого

В ЛНР приступили к разведению сил и средств на участке у поселка Золотое. Эту информацию подтвердил и.о. начальника управления Народной милиции самопровозглашенной республики Михаил Филипоненко.

Тем не менее, украинская сторона не уведомила заблаговременно о готовности начать процесс. Как полагает Филипоненко, Киев мог рассчитывать на то, что в ЛНР окажутся не готовы к разведению, что послужило бы причиной обвинений в адрес республики в попытке срыва урегулирования ситуации.

«Однако ракета белого цвета была запущено своевременно», - отметил представитель Народной милиции.

Процесс отвода сил и средств продлится трое суток. О завершении этапа будет сразу доложено в ОБСЕ.