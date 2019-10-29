Тату-модель Zombie Boy погиб в результате несчастного случая

Гибель тату-модели Рика Дженеста, известного как Zombie Boy, произошла в результате несчастного случая, а не из-за суицида. Об этом сообщает телеканал CTV News со ссылкой на следователя Мелиссу Ганьон.

«Учитывая, что расследование не выявило четкого и недвусмысленного намерения покончить с жизнью со стороны Дженеста, я не могу утверждать, что смерть была самоубийством. Наиболее реальной причиной является то, что он упал случайно», - заключила Ганьон.

По результатам экспертов, уровень алкоголя в крови потерпевшего в три раза превышал допустимое значение для вождения на территории Канады.

Zombie Boy погиб в Монреале в августе 2018 года, выпав с балкона третьего этажа квартиры друга, находясь в состоянии алкогольного опьянения.