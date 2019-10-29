В ОБСЕ заявили о подготовке большого обмена пленными между Киевом и Донбассом

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик считает, что старт разведения сил в поселке Золотое под Луганском - большой шаг вперед.

Сейчас в ОБСЕ ведут дискуссию по обмену представителей с обеих сторон в связи с конфликтом. По словам Сайдика, идет очень серьезная работа, готовится большой обмен.

Участники политической рабочей группы обсудили реализацию «формулы Штайнмайера». Как передает слова Сайдика агенство Белта, стороны должны «сделать все необходимое для обеспечения устойчивого перемирия».

Следующая встреча трехсторонней контактной группы состоится 12 ноября.

Напомним, днем 29 октября начался отвод сил от линии соприкосновения в районе населенного пункта Золотое в Донбассе. Также было согласовано разведение сил у Петровского.