Малый бизнес: как стать самозанятым и есть ли от этого выгода

Более 250 тысяч россиян получили статус самозанятых. Такие данные привел сегодня руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. И число это будет только расти, считают в ведомстве.

Андрей Ткачев всю жизнь работал на кого-то, буквосочетание ООО его пугало, вызывая не самые приятные ассоциации: кипы бумаг, коридоры налоговой, бесконечные проверки. На деле все оказалось проще. Зарегистрировался в мобильном приложении и стал «самозанятым» - таксистом. С начала этого года можно так - в три клика - начать свой бизнес.

«Во-первых, людям не надо ездить в налоговую инспекцию, стоять в очередях, все делается автоматически. И в принципе это серьезно экономит время и нервы», - рассказывает Андрей.

Все это большой эксперимент, который уже принес неплохие деньги - и бюджету, и людям, что его пополняют. С начала года для тех, кто решил стать самозанятым - то есть предпринимателем, работающим в одиночку - действует особый налоговый режим. Программа, запущенная в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», пока экспериментальная, ее запустил в столице, Московской, Калужской областях и Татарстане.

«У тех физических лиц, которые встали в качестве налогоплательщиков налога на профессиональный доход, ставка налога ниже - 4% для физических лиц либо 6% от дохода, получаемого от юридических лиц. Самозанятые при постановке на учет получают налоговый вычет в сумме 10 тысяч рублей», - объяснил заместитель начальника управления оперативного контроля ФНС Владимир Мальцев.

Этот вычет - такой бонус, чтобы первое время ни о чем не беспокоиться и просто зарабатывать. Согласно данным Федеральной налоговой службы, в России за 10 месяцев уже четверть миллиона человек зарегистрировались как самозанятые. 130 тысяч - в одной только Москве. Большинство среди них - врачи, портные, строители и таксисты. И все это лишь начало большой истории малого бизнеса.