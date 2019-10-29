Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Малый бизнес: как стать самозанятым и есть ли от этого выгода

Игорь Балдин
21:41 29.10.2019
С начала года для тех, кто решил стать самозанятым - то есть предпринимателем, работающим в одиночку -  действует особый налоговый режим.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Более 250 тысяч россиян получили статус самозанятых. Такие данные привел сегодня руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. И число это будет только расти, считают в ведомстве.

Андрей Ткачев всю жизнь работал на кого-то, буквосочетание ООО его пугало, вызывая не самые приятные ассоциации: кипы бумаг, коридоры налоговой, бесконечные проверки. На деле все оказалось проще. Зарегистрировался в мобильном приложении и стал «самозанятым» - таксистом. С начала этого года можно так - в три клика  - начать свой бизнес.

«Во-первых, людям не надо ездить в налоговую инспекцию, стоять в очередях, все делается автоматически. И в принципе это серьезно экономит время и нервы», - рассказывает Андрей.

Все это большой эксперимент, который уже принес неплохие деньги - и бюджету, и людям, что его пополняют. С начала года для тех, кто решил стать самозанятым - то есть предпринимателем, работающим в одиночку -  действует особый налоговый режим. Программа, запущенная в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», пока экспериментальная, ее запустил в столице, Московской, Калужской областях и Татарстане.

«У тех физических лиц, которые встали в качестве налогоплательщиков налога на профессиональный доход, ставка налога ниже - 4% для физических лиц либо 6% от дохода, получаемого от юридических лиц. Самозанятые при постановке на учет получают налоговый вычет в сумме 10 тысяч рублей», - объяснил заместитель начальника управления оперативного контроля ФНС Владимир Мальцев.

Этот вычет - такой бонус, чтобы первое время ни о чем не беспокоиться и просто зарабатывать. Согласно данным Федеральной налоговой службы, в России за 10 месяцев уже четверть миллиона человек зарегистрировались как самозанятые. 130 тысяч  - в одной только Москве. Большинство среди них - врачи, портные, строители и таксисты. И все это лишь начало большой истории малого бизнеса.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата28.10.2019, 12:45
Россиян ждут короткая рабочая неделя и длинные выходные
Дата29.10.2019, 17:17
Шойгу и Тоноян обсудили усиление военного сотрудничества Армении и России
Дата28.10.2019, 01:30
Лев Яшин: история жизни и воспоминания о великом футбольном вратаре
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата28.10.2019, 17:30
Две субмарины-носители «Калибров» заложат на «Адмиралтейских верфях»
Дата29.10.2019, 06:20
Рассекречены данные о немецких ученых, помогавших СССР создавать атомную бомбу
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
21:59 В стране и мире
Видео
В ЛНР рассказали о начале отвода войск в районе Золотого
21:41 В стране и мире
Видео
Малый бизнес: как стать самозанятым и есть ли от этого выгода
21:29 В стране и мире
Видео
В ОБСЕ заявили о подготовке большого обмена пленными между Киевом и Донбассом
20:57 Спорт
Видео
Трусова вернулась в Москву после триумфа на Гран-при в Канаде
20:36 В стране и мире
Видео
«Себя не жалел и с других спрашивал»: глава Дагестана вспомнил годы работы с Примаковым
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Снесенные ветром: ураганы обрушились на несколько регионов России
Видео
Многоуровневая парковка рухнула и погребла под собой людей: видео
Видео
Охранники бара в Казани избили молодоженов: видео
Ветеринар назвал опасные для здоровья собак продукты
Видео
Гигантский крокодил заглотил собаку, не оставив ей шансов спастись: видео
Видео
Наш ответ санкциям: американские энтузиасты рассказывают правду о роли СССР во Второй мировой войне
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.