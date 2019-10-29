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«Себя не жалел и с других спрашивал»: глава Дагестана вспомнил годы работы с Примаковым

Дарья Михалина
20:36 29.10.2019
Сегодня, 29 октября в сквере МИД России был открыт памятник советскому и российскому политическому деятелю. В этот день Примакову исполнилось бы 90 лет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Глава Республики Дагестан Владимир Васильев рассказал о работе с Евгением Примаковым. По его словам, политики несколько раз летали вместе на самолете. А первый конструктивный разговор состоялся в 1984 году. Тогда Примаков вызвал к себе Васильева, который на тот момент работал в МВД, чтобы отчитать за неэффективную деятельность. Дело в том, что в тот момент в стране был зафиксирован высокий уровень потребления алкоголя на человек. 

Васильев вспомнил, что после разговора он хотел уйти из МВД. Тем не менее, критика Примакова была связана с его переживаниями, уверен глава Дагестана.

«Я почувствовал, что человек очень эмоционально переживал ситуацию в стране и хотел ее изменить», - рассказал он.

«Была создана первая междведомственная комиссия, которой была поставлена задача наведения порядка в сфере производства и оборота алкоголя. Возглавил эту комиссию министр внутренних дел Степашин, Евгений Максимович непосредственно его контролировал. И надо сказать, что результаты сказались – за короткий срок мы увеличили поступление акцизов в бюджет, сократили потоки вот этого "пойла", от которого гибли люди. Буквально за год», - вспомнил Васильев.

Он назвал Примакова жестким руководителем, но справедливым, который всегда курировал работу сотрудников, выезжал в регионы и был в курсе происходящего.

«Очень комфортный, обаятельный, содержательный человек», - охарактеризовал Примакова глава Дагестана.

«Евгений Максимович всегда показывал пример ответственного отношения к работе. Он себя не жалел и с других спрашивал по полной. И все это так у него было представлено, что все гордились, что работали с ним», - уверен Васильев.

Примаков ушел из жизни в 2015 году в возрасте 85 лет. Сегодня, 29 октября, политику и государственному деятелю открыли памятник. В церемонии, состоявшейся в сквере у МИД, принял участие Владимир Путин.

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