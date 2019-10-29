РФ выполнила все условия российско-турецкого меморандума по Сирии

Российской стороной в полном объеме выполнены мероприятия, предусмотренные условиями российско-турецкого меморандума о взаимопонимании от 22 октября, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков.

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе шестичасовых переговоров сформировали механизм, при котором были учтены интересы всех сторон. Так, армия Турции получает коридор безопасности, Дамаск - возможность продолжить мирное урегулирование на своей территории, а курды - избежать гонений и истребления.

Все удалось реализовать в оговоренные 150 часов.

«К 18.00 29 октября был осуществлен отвод 68 курдских отрядов самообороны общей численностью 34 000 человек и более трех тысяч единиц вооружения и военной техники на 30 километров от линии соприкосновения с ВС Туреции», - подчеркнул руководитель российского ЦПВС.

На сирийско-турецкой границе правительственными силами Сирийской Арабской Республики выставлены 84 пограничные заставы, из них 60 застав в районе Камышлы 24 - в районе Кобани.

Российская военная полиция с 23 октября осуществляет патрулирование в десятикилометровой зоне безопасности на участках Джераблус - Коран, Камышлы - Факира и Камышлы - Сималька.

На КПП на границе с Турцией согласно меморандуму, подписанному накануне в Сочи президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, к патрулированию вскоре будут подключаться турецкие пограничники.

Российские подразделения были призваны помочь в контроле за возможным усилением террористических формирований, которое может возникнуть из-за отвода курдов.