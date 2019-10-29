Террористы атаковали позиции сирийской армии в районе Кбана
В Сирии боевики обстреляли позиции вооруженных сил Сирии в районе Зувайкат у населенного пункта Кбана.
«В указанном районе отмечается активность групп террористов группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* и иностранных наемников», - заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков.
Он добавил, что в Идлибской зоне деэскалации продолжаются нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований.
Всего за прошедшие сутки зафиксировали 15 обстрелов. Под огонь попали населенные пункты Биньямин, Суккория, Сабикия провинции Алеппо, Чекурджак, Эль-Арейм, Мамухия, Сандран провинции Латакия, Хербет-Абдин, Кефрайя провинци Идлиб, Калъат-эль-Мудик, Эр-Расиф провинции Хама.
В Российском центре про примирению призвали боевиков отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации.
*«Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат Фатх аш-Шам») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.