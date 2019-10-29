Сирия выставила 84 заставы на границе с Турцией
К настоящему моменту осуществлен отвод курдских отрядов самообороны на 30 километров от линии соприкосновения с ВС Турции.
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Российской стороной в полном объеме выполнены мероприятия, предусмотренные условиями российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании от 22 октября, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков.
«По состоянию на 18.00 29 октября осуществлен отвод 68 курдских отрядов самообороны общей численностью 34 000 человек и более трех тысяч единиц вооружения и военной техники на 30 километров от линии соприкосновения с вооруженными силами Турецкой Республики», - заявил генерал-майор.
По словам Боренкова, на сирийско-турецкой границе правительственными силами САР выставлены 84 пограничные заставы, из них 60 застав в районе Камишлия и 24 заставы в районе Кобани.