Сирия выставила 84 заставы на границе с Турцией

По словам Боренкова, на сирийско-турецкой границе правительственными силами САР выставлены 84 пограничные заставы, из них 60 застав в районе Камишлия и 24 заставы в районе Кобани.

«По состоянию на 18.00 29 октября осуществлен отвод 68 курдских отрядов самообороны общей численностью 34 000 человек и более трех тысяч единиц вооружения и военной техники на 30 километров от линии соприкосновения с вооруженными силами Турецкой Республики», - заявил генерал-майор.

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