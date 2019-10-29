В Петербурге прошел круглый стол «Церковь и армия»

В рамках первого общественно-научного форума «Государство и религия: пути диалога», который проходит при поддержке Минобороны РФ, в Петербурге в Доме офицеров ЗВО состоялся круглый стол «Церковь и армия».

На встрече обсудили вопрос восстановления института военных священников в ВС и правовые аспекты деятельности военного духовенства. Также на мероприятии затронули тему создания и функционирования домовых храмов и храмов на территории воинских частей.

В обсуждении приняли участие представители различных религиозных конфессий. Священнослужители рассказали о специфике служения военного духовенства в условиях военного конфликта в САР, а также дальних морских походов.

В качестве организаторов форума «Государство и религия: пути диалога» выступили Северо-Западный институт управления РАНХиГС при Президенте РФ, Санкт-Петербургская духовная академия Русской православной церкви и Президентская библиотека.

Пленарное заседание форума «Государство и религия: пути диалога» пройдет 30 октября.