Путин провел переговоры с президентом Кубы

Владимир Путин провел встречу со своим кубинским коллегой Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Это первый визит президента Кубы в Россию.

Лидеры стран обсудили главные вопросы двусторонних отношений Москвы и Гаваны. Путин отметил, что Россия всегда с особой симпатией относилась к суверенной политике Кубы и рада укреплению государственности страны. Кроме того, президент РФ также обратил внимание, что товарооборот двух стран по итогам прошлого года вырос на треть.

Путин передал наилучшие пожелания первому секретарю ЦК Компартии Кубы Раулю Кастро и пообещал воспользоваться приглашением посетить республику. В свою очередь, Бермудес подтвердил, что примет участие в праздничных мероприятиях в Москве в честь 75-летия Великой Победы над фашизмом 9 мая.