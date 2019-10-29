В Новосибирске полицейские устроили погоню со стрельбой за пьяным трактористом

В Новосибирской области сотрудники ГИБДД устроили погоню со стрельбой за трактором. Пьяный мужчина ехал по проселочной дороге и не отреагировал на требование остановиться.

Патруль начал преследовать нарушителя, но это оказалось нелегко - водитель трактора попытался скрыться в полях. В результате сотрудникам ГИБДД пришлось применить оружие - сначала автоинспектор выстрелил в воздух, а потом несколько раз по колесам машины. Только после этого гонщик остановился.

Как сообщается на сайте МВД по региону, у нарушителя выявили признаки опьянения, но от проверки на алкоголь мужчина отказался. Теперь трактористу грозят штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав.