Синоптик рассказал о резком потеплении в Москве

Ближе к выходным в Москву придет потепление.

Температура воздуха прогреется до 6 градусов. К началу следующей недели столбики термометров покажут +10 градусов. Максимальная температура в начале ноября поднимется до +12.

Тем не менее, последние дни октября ожидаются холодными. Ночью температура может опускаться до -8 градусов, а днем она будет держаться в районе 3 градусов тепла.

Метеоролог Александр Голубев советует быть аккуратнее на дорогах. В вечерние, ночные и утренние часы возможно образование гололедицы, рассказал он «Российской газете».