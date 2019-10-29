Шойгу заявил о досрочном отводе вооруженных подразделений на северо-востоке Сирии
Отвод вооруженных подразделений из зоны безопасности на северо-востоке Сирии в соответствии с сочинскими договоренностями завершен досрочно. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на переговорах с министром обороны Армении Давидом Тонояном.
«Отвод вооруженных подразделений с территории, где должен быть создан коридор безопасности, досрочно закончен. Туда зашли и сирийские пограничники, и наша военная полиция», - сказал Шойгу.
По его словам, у России и Армении накоплен «огромный опыт по ведению борьбы с международным терроризмом».
Глава военного ведомства отметил активное накопление опыта, который офицеры двух государств приобретают в Сирии по части гуманитарного содействия по линии разминирования.
«Это идет довольно активно. Больше 100 квадратных километров разминировано, обезврежено большое количество разных взрывоопасных предметов - от мини-снарядов до боеприпасов реактивных систем залпового огня. Точно так же и врачи получают колоссальный опыт, проводя операции, оказывая медицинскую помощь населению, которое настрадалось за эти годы, настрадалось довольно сильно», - сказал Шойгу.