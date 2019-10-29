Шойгу заявил о досрочном отводе вооруженных подразделений на северо-востоке Сирии

Отвод вооруженных подразделений из зоны безопасности на северо-востоке Сирии в соответствии с сочинскими договоренностями завершен досрочно. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на переговорах с министром обороны Армении Давидом Тонояном.

«Отвод вооруженных подразделений с территории, где должен быть создан коридор безопасности, досрочно закончен. Туда зашли и сирийские пограничники, и наша военная полиция», - сказал Шойгу.

По его словам, у России и Армении накоплен «огромный опыт по ведению борьбы с международным терроризмом».

Глава военного ведомства отметил активное накопление опыта, который офицеры двух государств приобретают в Сирии по части гуманитарного содействия по линии разминирования.