«Тот самый концерт»: опубликован трейлер юбилейного выступления Аллы Пугачевой
Премьера шоу на большом экране состоится 31 октября.
© Видео: Central Partnership, Youtube © Фото: Central Partnership, Youtube
В Сети появился трейлер киноверсии юбилейного концерта Аллы Пугачевой, который прошел в Кремлевском дворце 17 апреля.
Фильм снят для поклонников Примадонны, которые не смогли посетить выступление.
Экранную версию шоу покажут во многих кинотеатрах страны. Премьера состоится 31 октября. После чего кинокомпания Central Partnership объявит список городов, в которых можно будет посмотреть киноверсию выступления.