Замгенпрокурора РФ прибыл в Астраханскую область из-за ситуации с жилфондом

В Астрахань с рабочей поездкой прибыл заместитель генерального прокурора России Андрей Кикоть. Он проконтролировал, как региональные власти реализуют программы переселения граждан из аварийного жилья и капитального ремонта домов. Помимо этого оценил выполнение поручений, данных им во время своего первого визита в июле.

За три месяца совместной работы регионального правительства и генеральной прокуратуры более 1 600 домов в Астраханской области вошли в реестр проблемных объектов. Ранее они по разным причинам не признавались ни аварийными, ни требующими расселения или капитального ремонта.

На встречу с замгенпрокурора пришли те, кто еще летом отчаялся быть услышанным. В июле, на личной встрече, о своих бедах заявили 39 жителей региона. Кому-то отказывали в проведении экспертизы на предмет аварийности, где-то чиновники не принимали мер по постановке на учет жилья как аварийного, а кто-то столкнулся с некачественным капремонтом домов или с его невыполнением. Кикоть отмечает, что все жалобы по результатам проверки оказались обоснованными, были вскрыты масштабные хищения денежных средств, факты халатности и иных должностных преступлений. На сегодняшний день было возбуждено 47 уголовных дел в отношении подрядчиков, которые занимались мошенничеством.

По словам губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, в регионе доля жилья старше 30 лет составляет почти 80%. По предварительным подсчетам, в области уже выявлено порядка 60 тысяч квадратных метров жилья, которое имеет достаточно оснований для признания его аварийным.

После общения с астраханцами, чьи проблемы уже решаются, замгенпрокурора отправился в рейд по адресам. В частности, побывал на улице Рылеева, 32. В 40-летней пятиэтажке должны были провести капремонт еще в прошлом году. Однако к нему так и не приступили до того момента, пока жильцы не обратились в генеральную прокуратуру. Результат не заставил себя долго ждать. Как рассказали местные жители, придомовую территорию им сделали отличную.

После проведенного рейда в областной администрации Кикоть совместно с главой региона провел межведомственное совещание по вопросу эффективности принимаемых мер в сфере капремонта и переселения граждан из аварийного жилья. Руководители региональных министерств и ведомств отчитались о работе, проделанной в этом направлении за три последних месяца. Кикоть продолжит держать ситуацию на контроле.