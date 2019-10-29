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В ДНР рассказали о согласовании даты отвода сил у Петровского

Александра Арсентьева
18:34 29.10.2019
Согласно Рамочному решению Контактной группы, этот населенный пункт входит в список пилотных участков разведения сил в Донбассе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Сергей Аверин, РИА Новости

Участники контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовали дату возобновления разведения сил у Петровского. Об этом рассказала полномочный представитель самопровозглашенной ДНР на переговорах в Минске Наталья Никонорова.

По ее словам, удалось убедить Украину выполнять свои обязательства по устранению нарушений.

«Процесс в Золотом стартовал, по Петровскому согласована фиксированная дата начала реализации этого процесса в соответствии с планом-графиком», - приводит слова Никоноровой Донецкое агентство новостей.

Днем 29 октября начался отвод сил от линии соприкосновения в районе населенного пункта Золотое в Донбассе.

С 9 по 11 октября Украина и Донецкая Народная Республика должны были вывести силы из зоны безопасности в районе села Петровское. 12 октября стороны должны были уведомить СММ ОБСЕ об отводе и готовности к демонтажу фортификаций, разминированию и расчистке местности, но разведение сил и средств было сорвано по вине Украины.

Согласно Рамочному решению Контактной группы в Минске, населенный пункт Петровское входит в список пилотных участков разведения сил в Донбассе. Подразделения сторон там были разведены в октябре 2016 года, но впоследствии вооруженные силы Украины вновь были замечены в том же месте. Донецк с тех пор выступает с требованием к Киеву восстановить паритет и вывести из зоны отвода войска.

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