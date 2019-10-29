Трамп заявил о ликвидации первого заместителя аль-Багдади

Заместитель главаря ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади был ликвидирован, заявил Дональд Трамп.

«Только что подтверждено, что заместитель номер один Абу Бакра аль-Багдади уничтожен американскими военными», - говорится в сообщении президента США в Twitter.

Имя террориста не называется. Подробности спецоперации также не приводятся.

27 октября Трамп сообщил о ликвидации главаря ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади в провинции Идлиб в Сирии. Он поблагодарил Россию, Турцию, Ирак и Сирию за содействие в операции.

По имеющимся данным, информацией о местонахождении боевика могла поделиться его жена, что существенно помогло разведке обнаружить террориста.

*ИГИЛ - террористическая группировка, запрещенная во многих странах, в том числе и в России.