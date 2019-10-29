Украинские националисты отказались покидать зону разведения в Донбассе

Украинские националисты отказались покидать свои позиции в поселке Золотое под Луганском. Об этом они заявили в видеообращении, которое было размещено в Сети.

Между тем, сегодня, 29 октября, у населенного пункта началось разведение сил. Это подтвердили в Минске на встрече трехсторонней контактной группы.

«Стороны сегодня только что возобновили разведение сил. Ими были запущены сигнальные ракеты, подтверждающие готовность», - рассказал специальный представитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик.

Также сегодня состоятся переговоры, на которых будут затронуты вопросы возобновления разведения сил и средств в Петровске.

Начать процесс разоружения должны были 9 октября. Однако украинские националисты несколько раз нарушали перемирие, обстреливая мирные поселки.