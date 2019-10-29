В МО РФ опровергли фейк об обстреле российской военной полиции в Сирии

В российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии опровергли появившуюся в соцсетях информацию об «обстреле» подразделений российской военной полиции на пункте перехода Дербисия сирийско-турецкой границы.

«При подготовке к плановой встрече представителей российской военной полиции с турецкой стороной на пункте перехода Дербисия сирийско-турецкой границы рядом со стоящими российскими бронеавтомобилями раздался хлопок от подрыва неустановленного безоболочного взрывного устройства», - отметил представитель центра.

Он подчеркнул, что среди российских военнослужащих никто не пострадал, вся техника исправна, а встреча с представителями турецкой стороны прошла в плановом режиме. В центре добавили, что попытки неустановленных лиц осуществить провокацию на сирийско-турецкой границе оказались безуспешными.