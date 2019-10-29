Генри Киссинджер рассказал о знакомстве с Евгением Примаковым

В России вспоминают одного из самых уважаемых государственных деятелей - Евгения Примакова. Он занимал посты председателя правительства, министра иностранных дел и главы разведки. Примаков был одним из ведущих востоковедов и специалистов в области мировой экономики и международных отношений.

С его именем связывают перелом во внешней политике страны. Бывший помощник президента США по нацбезопасности и госсекретарь Генри Киссинджер вспоминает: он познакомился с Примаковым, когда Советский Союз и США пытались наладить диалог.

«С Примаковым я встретился во время холодной войны, когда мы были по разные стороны баррикад, по крайней мере формально. Но в то время мы оба пришли к выводу, что для двух величайших ядерных держав важно внести свой вклад в дело мира. В наше напряженное время необходимость в таком диалоге сохраняется и даже возрастает», - рассказал он.

Сегодня, 29 октября, Примакову исполнилось бы 90 лет. Монумент советскому и российскому политическому деятелю в памятную дату открыли у здания МИД. В церемонии принял участие президент РФ Владимир Путин.