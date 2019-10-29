Сурков призвал «не терять темп» в урегулировании ситуации в Донбассе
Помощник главы государства Владислав Сурков назвал хорошей новостью возобновление процесса разведения сил в населенном пункте Золотое в Донбассе.
«Хорошая новость. На участке в Золотом стороны обменялись сигналами о готовности к разведению сил… Следует поблагодарить руководство ЛНР за настойчивость и терпение», - приводит слова Суркова ТАСС.
Он также выразил надежду, что в этот раз разведение сил все-таки состоится и не будет нарушено Украиной.
Сурков подчеркнул, что если все получится в Золотом, то нужно сразу же приступить к аналогичным процедурам в Петровском.
«После чего, не теряя темпа, начать подготовку к нормандскому саммиту», - отметил он.
Штаб операции украинских силовиков заявил, что в районе Золотого в 13.00 по московскому времени начался процесс отвода сил от линии соприкосновения.
То, что ополченцы и украинские силовики начали отвод сил от линии соприкосновения, ранее также подтвердил и представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник.