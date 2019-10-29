Путин открыл памятник Евгению Примакову в Москве

Владимир Путин открыл сквер открыл памятник советскому и российскому политическому деятелю Евгению Примакову. Торжественная церемония прошла в сквере у здания МИД РФ.

«Он остается и для меня примером глубокой ответственной деятельной любви к Родине. Примером благородства, надежности и порядочности. На каждом этапе своей жизни превыше всего он ставил интересы Отечества», - заявил президент.

Примаков был одним из ведущих востоковедов и специалистом в области мировой экономики и международных отношений. Сегодня, 29 октября, ему исполнилось бы 90 лет.

«Никогда не стремился кому-то угодить. Не боялся сложных задач, решал их профессионально, спокойно и убедительно. Умел проявить волю, а когда требовалось, и найти баланс», - рассказал о характере Примакова Путин.

Примаков ушел из жизни в 2015 году в возрасте 85 лет. Решение об установке памятника государственному деятелю было принято в феврале 2018 года.