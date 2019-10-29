Сотни тысяч монет уничтожат в Британии из-за отсрочки Brexit

Сотни тысяч монет, отчеканенных специально к выходу Великобритании из ЕС, отправят на переплавку. 50-пенсовые монеты будут полностью уничтожены.

Дело в том, что на них указана дата - 31 октября, поясняет Bloomberg. Однако Brexit был отсрочен на три месяца.

Тем не менее, британские власти не отказываются от идеи выпустить монеты, приуроченные к дате. К их чеканке приступят, когда страна покинет Евросоюз. Надпись на них останется прежней, изменится лишь дата выхода.