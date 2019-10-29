В штабе операции украинских силовиков подтвердили начало отвода сил в Донбассе

Штаб операции украинских силовиков подтвердил, что в 13.00 по московскому времени начался процесс отвода сил от линии соприкосновения в Донбассе в районе населенного пункта Золотое.

«Сегодня, 29 октября, в 12.00 (по местному времени) начался процесс разведения с обеих сторон (зеркально) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области», - сказано в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил в социальной сети Facebook.

О том, что ополченцы и украинские силовики начали разведение сил и средств, заявил и спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

«Стороны только что возобновили разведение сил и средств в Золотом», - приводит его слова агентство Белта.

То, что ополченцы и украинские силовики начали процесс отвода сил от линии соприкосновения у населенного пункта Золотое, ранее подтвердил и представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник.