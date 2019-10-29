В Кремле назвали условие для достижения договоренностей с Украиной по газу

Достижение договоренностей по вопросам транзита и поставок газа возможно лишь при отсутствии судебных претензий. С таким заявлением выступил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, позиция российской стороны была изложена во время трехсторонних переговоров по газу, которые прошли вчера, 28 октября.

«Речь идет о том, что какие-то судебные претензии, безусловно, не должны быть на повестке дня, если мы говорим о договоренности», - отметил пресс-секретарь президента.

По итогам трехсторонних консультаций между РФ, Еврокомиссией и Украиной Александр Новак высказался, что Россия согласна работать по европейским стандартам, а также продлить существующий договор на транзит газа. В Еврокомиссии также призвали к скорейшему заключению контракта.